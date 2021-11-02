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طقس الثلاثاء.. ضباب وسماء غائمة وسحب رعدية على هذه المناطق

طقس الثلاثاء.. ضباب وسماء غائمة وسحب رعدية على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء، بمشيئة الله تعالى سماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قد يتخللها سحب رعدية.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر خاصة الجنوبية منها .

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج الى متوسط .

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج، من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

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