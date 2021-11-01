الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«أمن الطرق» ينبه مستخدمي الطرق بالشرقية.. ضباب كثيف يعيق الرؤية

«أمن الطرق» ينبه مستخدمي الطرق بالشرقية.. ضباب كثيف يعيق الرؤية
0

تواصل – فريق التحرير:

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية، بشأن التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة وتكون الضباب الكثيف على الطرق.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “تنبيه ..  لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من ( الأحساء – البطحاء – العبيلة  – سلوى ) ، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا  نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة ، متمنين السلامة للجميع .

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن طقس الثلاثاء بمشيئة الله، سماء صحو الى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قد يتخللها سحب رعدية. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر خاصة الجنوبية منها .

 

مواد ذات صلة

استعادة 130 ألف ريال سرقها مقيم من محطة وقود في «بقيق»

استعادة 130 ألف ريال سرقها مقيم من محطة وقود في «بقيق»

طقس الثلاثاء.. ضباب وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق

طقس الثلاثاء.. ضباب وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق

توقعات الطقس.. سحب رعدية وتكون الضباب على هذه المناطق

توقعات الطقس.. سحب رعدية وتكون الضباب على هذه المناطق

«أمن الطرق»: احذروا القيادة في 5 مناطق بالمملكة

«أمن الطرق»: احذروا القيادة في 5 مناطق بالمملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>