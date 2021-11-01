أصول صندوق الاستثمارات تقفز بنسبة 12.5 % خلال عام

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ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 12.5 % بما يعادل نحو 50 مليار دولار “187.5 مليار ريال”، منذ مطلع العام الجاري.

وبلغت أصول الصندوق 450 مليار دولار أي نحو “1.69 تريليون ريال” حاليا، مقابل نحو 400 مليار دولار “1.5 تريليون ريال” بنهاية 2020.

وأوضحت بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم SWFI وصندوق الاستثمارات العامة، أن الصندوق حافظ على المركز الثامن بين أكبر صناديق الثروة السيادية عالميا بحصة 4.9 في المائة، فيما كان ثامنا أيضا بنهاية 2020، بحصة 5 في المائة.

وارتفعت أصول الصندوق 196 في المائة بما يعادل 298 مليار دولار “1.12 تريليون ريال” منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث كانت أصوله 152 مليار دولار “570 مليار ريال” بنهاية 2015 قبل الرؤية المعلنة في 2016، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.

كما ارتفعت حصة الصندوق من ثروات العالم السيادية إلى 4.9 في المائة حاليا، فيما كانت حصته 2 في المائة فقط بنهاية 2015، بما يعني تضاعف حصته مرة ونصف، ما أدى إلى تقدمه 23 مركزا خلال الفترة ذاتها، حيث كان يحتل المركز الـ31 بنهاية 2015 قبل الرؤية.