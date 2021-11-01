تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمير محمد بن سلطان آل سعود، قبل قليل، وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “انتقل الى رحمة الله أخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى.. اسأل الله ان يجعل ما اصابه كفاره وطهور ورفعه في منزلته

إنا لله و انا اليه راجعون”.

وقال الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود: “لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم اغفر وارحم لأخي وحبيبي الغالي سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اللهم عوض شبابه في الجنه واجعل ما أصابه كفارة وطهور، يا طيبك وياكبر فقدك.. إنا لله وإنا اليه لراجعون”.

ومن المنتظر أن يصدر عن الديوان الملكي بيانا بشأن وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رحمه الله.