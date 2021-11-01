الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«توكلنا»: يجب التسجيل كمستخدم جديد إذا قمت بهذا الأمر

«توكلنا»: يجب التسجيل كمستخدم جديد إذا قمت بهذا الأمر
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا”، أنه يمكن تعديل رقم الجوال والبيانات الشخصية عبر حساب أبشر ، بعد إتمامه التسجيل بنجاح في “توكلنا”.

وأضاف أنه إذا تم تعديل رقم الجوال أو البيانات الشخصية للمستفيد في منصة “أبشر”، فيجب على المستفيد التسجيل في تطبيق “توكلنا” كمستخدم جديد، وبعد ذلك ستظهر البيانات بعد تعديلها، مشيرًا أن البيانات الشخصية للمستفيد في لوحة بيانات التطبيق تتم قراءتها من منصة “أبشر”.

وجدد “توكلنا” التأكيد على أنه لا يمكن التسجيل كمستخدم جديد في التطبيق لمن هم خارج المملكة، بل يمكن استخدام التطبيق في الخارج في حال كان المستفيد مسجلاً مسبقاً من داخل المملكة، وذلك عند وجوده في 75 دولة كمرحلة أولى.

مواد ذات صلة

بعد شهر ونصف لم تظهر حالة «محصن » في توكلنا..  والصحة ترد

بعد شهر ونصف لم تظهر حالة «محصن » في توكلنا..  والصحة ترد

تعرّف على شروط وخطوات الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني عبر «أبشر»

تعرّف على شروط وخطوات الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني عبر «أبشر»

هل يلزم مراجعة مكتب الأحوال المدنية لتسجيل المواليد؟

هل يلزم مراجعة مكتب الأحوال المدنية لتسجيل المواليد؟

توجيه مهم من «الشؤون البلدية» لأصحاب المنشآت التجارية

توجيه مهم من «الشؤون البلدية» لأصحاب المنشآت التجارية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>