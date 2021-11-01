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إجبار على جرّ الجثث.. ماذا يحدث للمهاجرين العرب على حدود بولندا

إجبار على جرّ الجثث.. ماذا يحدث للمهاجرين العرب على حدود بولندا
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تواصل- فريق التحرير:

بسبب قسوة المناخ بين الحدود البيلاروسية والبولندية، لقي قرابة 10 أشخاص من المهاجرين مصرعهم بسبب الأحوال الجوية القاسية.

ونقلت وسائل إعلام بولندية، أنه عثر على جثة مهاجر عراقي عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وفي محاولة لتحميل الجانب البولندي  المسؤولية عن الواقعة  قال حرس الحدود البيلاروسي، إن الرجل توفي في الجانب البولندي من الحدود.

وأضاف أن الحرس البولندي أجبر مهاجرين آخرين على جر الجثة إلى الجانب البيلاروسي.

وبحسب ما تم نقله عن مهاجرين، فإن القوات البيلاروسية، ترغمهم على عبور الحدود وأن حرس الحدود البولنديين يتصدون لهم.

وكان قد تم العثور على جثث سبعة من المهاجرين العشرة الذين لقوا حتفهم أثناء عبورهم الحدود في الجانب البولندي.

يذكر أن آلاف المهاجرين معظمهم من أفريقيا والشرق الأوسط أو كانوا قد حاولوا عبور الحدود البيلاروسية في الأشهر الأخيرة إلى ليتوانيا أو بولندا أو لاتفيا.

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