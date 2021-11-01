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أول تعليق من «الخطوط الجوية» على حادث طائرتها في مطار القاهرة

أول تعليق من «الخطوط الجوية» على حادث طائرتها في مطار القاهرة
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تواصل- فريق التحرير: 

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية لحادث طفيف أثناء تواجدها على ممر الإقلاع بمطار القاهرة الدولي.

وقالت وسائل إعلام مصرية، أنه عند إجراء الاستعدادات الخاصة بالإقلاع، احتكت الطائرة بأحد أوناش الخدمات الأرضية المتواجدة على أرض المهبط، ما أحدث تلفيات بجناح الطائرة ووحدات الإضاءة، واستدعى الأمر إلغاء الرحلة ودخول الطائرة إلى الصيانة لإصلاحها، وتم فتح التحقيقات لمعرفة أسباب الاصطدام.

وفي أول تعليق على الواقعة، نفى مدير شؤون التواصل والاتصال المؤسسي بالخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس عبدالله الشهراني، وجود تلفيات في جناح الطائرة، مؤكدا سلامتها ومواصلتها الإقلاع بعد إجراء الفحص عليها.

وقال في تصريحات لـ”العربية”: أثناء وجود طائرة الخطوط السعودية الرحلة رقمSV312بتاريخ 31 أكتوبر في ممر الطائرات، استعدادا للإقلاع من مطار القاهرة، وحين دفعها إلى الخلف باستخدام المعدات الأرضية، حصل احتكاك طفيف في جناح الطائرة بإحدى كاميرات مراقبة المطار الموجودة في ممر الطائرات.

وبعد إجراء الفحص الفني للطائرة والتأكد من سلامتها، أكملت الطائرة رحلتها متجهة إلى الرياض، وحين وصولها تم إجراء الفحص الفني مرة أخرى والتأكد من سلامتها، وأكملت جدول رحلاتها حسب المقرر لها.

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