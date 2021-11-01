تعرف على أكبر المستفيدين من أزمة لبنان مع المملكة

تواصل- فريق التحرير:

يبدو أن “سقطة” وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في حق المملكة بشأن الحرب في اليمن، جاءت لـ”حزب الله” على طبق من ذهب كما يقولون، من أجل التعتيم على القضية الأبرز التي ستفضح فساد وإجرام الحزب

ورغم أن الأزمة الدبلوماسية التي يمر بها لبنان والتي تسير في اتجاه مقاطعة خليجية له ما يضعه في أزمات اقتصادية أكثر، رأى البعض أنها فرصت “حزب الله”، لتشتيت الانتباه عن قضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك عبر التشويش على التحقيقات، وإيقاف استدعاء السياسيين للاستماع إليهم، وإلهاء الناس في قضية تمس قوت عيشهم اليومي.

ونقلت صحيفة الوطن عن الباحث السياسي طوني بولس، في قوله :”حزب الله متورط في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهذه حقيقة ثابتة غير قابلة للتغيير، لذا يحاول الاستفادة من أي أزمة في التعتيم على التحقيق في المرفأ”.

وأوضح “بولس” أن “حزب الله” يسعى الآن للاستفادة من تجميد عمل الحكومة، ورفض إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، في تطيير قضية المرفأ، بمعنى آخر يحاول تحويل الأزمة السياسية بين لبنان ودول الخليج لمصلحته، بهدف التعتيم على التحقيق، لإغلاق الملف تماما في مرحلة لاحقة.

وأضاف: “هذا ليس مستغربا من «حزب الله»، فقد قام بذلك أيضا في أحداث الطيونة، عندما افترى على رئيس حزب القوات اللبنانية، د. سمير جعجع، متهما إياه بمحاولة افتعال حرب أهلية، لمقايضته على إغلاق ملف المرفأ”.