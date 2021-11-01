الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرف على أكبر المستفيدين من أزمة لبنان مع المملكة

تعرف على أكبر المستفيدين من أزمة لبنان مع المملكة
0

تواصل- فريق التحرير:

يبدو أن “سقطة” وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في حق المملكة بشأن الحرب في اليمن، جاءت لـ”حزب الله” على طبق من ذهب كما يقولون، من أجل التعتيم على القضية الأبرز التي ستفضح فساد وإجرام الحزب

ورغم أن الأزمة الدبلوماسية التي يمر بها لبنان والتي تسير في اتجاه مقاطعة خليجية له ما يضعه في أزمات اقتصادية أكثر، رأى البعض أنها فرصت “حزب الله”، لتشتيت الانتباه عن قضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك عبر التشويش على التحقيقات، وإيقاف استدعاء السياسيين للاستماع إليهم، وإلهاء الناس في قضية تمس قوت عيشهم اليومي.

ونقلت صحيفة الوطن عن الباحث السياسي طوني بولس، في قوله :”حزب الله متورط في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهذه حقيقة ثابتة غير قابلة للتغيير، لذا يحاول الاستفادة من أي أزمة في التعتيم على التحقيق في المرفأ”.

وأوضح “بولس” أن “حزب الله” يسعى الآن للاستفادة من تجميد عمل الحكومة، ورفض إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، في تطيير قضية المرفأ، بمعنى آخر يحاول تحويل الأزمة السياسية بين لبنان ودول الخليج لمصلحته، بهدف التعتيم على التحقيق، لإغلاق الملف تماما في مرحلة لاحقة.

وأضاف: “هذا ليس مستغربا من «حزب الله»، فقد قام بذلك أيضا في أحداث الطيونة، عندما افترى على رئيس حزب القوات اللبنانية، د. سمير جعجع، متهما إياه بمحاولة افتعال حرب أهلية، لمقايضته على إغلاق ملف المرفأ”.

مواد ذات صلة

بالأرقام .. هذا ما ستخسره حكومة لبنان اقتصادياً بسبب جورج قرداحي

بالأرقام .. هذا ما ستخسره حكومة لبنان اقتصادياً بسبب جورج قرداحي

تصريح جديد عن استقالة «جورج قرداحي».. ماذا قال وزير البيئة اللبناني

تصريح جديد عن استقالة «جورج قرداحي».. ماذا قال وزير البيئة اللبناني

بعد رفض إقالة أو استقالة «قرداحي».. ماذا يمكن أن يفعل لبنان لإنهاء الأزمة ؟

بعد رفض إقالة أو استقالة «قرداحي».. ماذا يمكن أن يفعل لبنان لإنهاء الأزمة ؟

مجدداً.. النفايات تجتاح لبنان وتبدأ من الضاحية الجنوبية (فيديو)

مجدداً.. النفايات تجتاح لبنان وتبدأ من الضاحية الجنوبية (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>