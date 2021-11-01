الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالأرقام .. هذا ما ستخسره حكومة لبنان اقتصادياً بسبب جورج قرداحي

بالأرقام .. هذا ما ستخسره حكومة لبنان اقتصادياً بسبب جورج قرداحي
0

تواصل- فريق التحرير:

لا تنفصل الأزمات الاقتصادية عن الأزمات والتوجهات السياسية، وهذا ما انعكس في الداخل اللبناني، عقب الأزمة التي تسبب فيها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بين لبنان ودول الخليج بسبب تصريحاته المسيئة للمملكة.

وعقب تصريحات قرداحي فرضت المملكة، حظراً على جميع الواردات من لبنان.

وبحسب التقديرات الأولية، فإن عدد الشركات الخليجية المسجلة في لبنان بلغت نحو 214 شركة، بحجم رأس مال يزيد على 10 مليارات دولار.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المستشار الاقتصادي بالمملكة عيد العيد، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ولبنان خلال السنوات الست الماضية بلغ نحو 600 مليون دولار سنويا.

وأضاف أن المملكة  تصدرت قائمة الدول الخليجية من حيث حجم التجارة مع لبنان بإجمالي قيمة 790 مليون دولار بين صادرات وواردات.

وفي لغة الأرقام التجارية أيضا فقد أشارت قاعدة بيانات مركز التجارة العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية للبنان مع الدول الخليجية بلغ العام الماضي نحو 2.2 مليار دولار.

بينما ذكرت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة ، أن السلع المستوردة من لبنان عام 2019 شملت معادن ثمينة وأحجار كريمة، فواكه، وخضار، وكاكاو وزيوت عطرية وغيرها.

فيما شملت صادرات المملكة  للسوق اللبنانية فتتركز بشكل كبير في اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 555 مليون ريال، يليها  المنتجات الصيدلانية بقيمة 91 مليون ريال.

مواد ذات صلة

تعرف على أكبر المستفيدين من أزمة لبنان مع المملكة

تعرف على أكبر المستفيدين من أزمة لبنان مع المملكة

تصريح جديد عن استقالة «جورج قرداحي».. ماذا قال وزير البيئة اللبناني

تصريح جديد عن استقالة «جورج قرداحي».. ماذا قال وزير البيئة اللبناني

بعد رفض إقالة أو استقالة «قرداحي».. ماذا يمكن أن يفعل لبنان لإنهاء الأزمة ؟

بعد رفض إقالة أو استقالة «قرداحي».. ماذا يمكن أن يفعل لبنان لإنهاء الأزمة ؟

مجدداً.. النفايات تجتاح لبنان وتبدأ من الضاحية الجنوبية (فيديو)

مجدداً.. النفايات تجتاح لبنان وتبدأ من الضاحية الجنوبية (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>