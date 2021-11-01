يقصرون في إيقاظ أبنائهم لصلاة الفجر بحجة «يكبرون ويهديهم الله».. ما الحكم

تواصل- فريق التحرير:

الصلاة فرض على كل مسلم ، ويجب على كل شخص استرعاه الله على أهل بيته أن يتابعهم ويأمرهم بأداء الصلاة في أوقاتها، خاصة صلاة الفجر.

وفي سؤال وجه للشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حول التقصير في إيقاظ الأبناء لصلاة الفجر، بزعم أنهم يكبرون ويهديهم الله.

وكانت إجابة الشيخ الفوزان أنه لابد من وجود سبب للهداية، حيث يقوم الأبوان بأمر أبنائهما بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :” مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع”.

وأضاف الشيخ الفوزان أن الأبوين مأموران بتربية أبنائهم بالمتابعة والملاحظة حتى البلوغ.