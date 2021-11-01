شاهد.. الرئيس الأمريكي «بايدن» يغلبه النوم  في قمة المناخ

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظات غلب فيها النوم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في غلاسكو الإسكتلندية.

وأشار صحفيون إلى أن بايدن لم يتمكن من إبقاء عينيه مفتوحتين خلال استماعه إلى كلمة كان يلقيها ناشط حقوق الإنسان، إيدي ندوب، الذي كان يتحدث عن تأثير التغيرات المناخية على حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويظهر “بايدن” في الفيديو وهو يجلس في القاعة وظهره مستقيم وذراعاه مطويتان على صدره، حينما أغمض عيناه لبضعة ثوان ليفتحهما مجددا مكررا الأمر مجددا لكن هذه المرة أغلق عينيه لحوالي نصف دقيقة.

وفي هذه اللحظة اقترب أحد أعضاء الوفد الأمريكي من بايدن وهمس شيئا ما في إذنه، بينما اعتبر بعض الصحفيين أنه بذلك قام بإيقاظ الرئيس الأمريكي، الذي أومأ رأسه وفرك عينيه وبدأ بالتصفيق للمتحدث مع باقي الحاضرين في القاعة.