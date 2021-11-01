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بينها مدن عربية .. قمة المناخ تحذر من غرق مدن عالمية

بينها مدن عربية .. قمة المناخ تحذر من غرق مدن عالمية
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تواصل- فريق التحرير

«لا يجب أن نتجاهل العلماء»، بهذه العبارة وجّه قادة عالميون، اليوم الإثنين، تحذيرات شديدة اللهجة في افتتاح قمة المناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وكان ممثلو 200 دولة قد اجتمعوا في مدينة غلاسكو الأستكنلدية على مدار أسبوعين لخوض مفاوضات بشأن خفض الانبعاثات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى التغير المناخي.

وشددوا أن القمة تشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ العالم من هذه الظاهرة المدمرة التي ستغرق مدنا بأكملها.

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، :” إن ساعة نهاية العالم تدق، فالمحركات والمضخات التي نضخ من خلالها الكربون في الهواء تتسب في أضرار كبيرة للكوكب”.

وتابع قائلا :” استمعنا إلى العلماء وعلينا ألا نتجاهلهم..  مع ارتفاع درجة الحرارة أكثر من درجتين مئويتين نخاطر بالإنتاج الغذائي والجراد سيجتاحنا”.

ونوّه أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة بأكثر من 4 درجات مئوية قد تغيب مدن بأكملها مثل الإسكندرية وشنغهاي وميامي وغيرها التي ستغيبها مياه البحر.

فيما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه في أفضل السيناريوهات أن درجة الحرارة سترتفع بأكثر من درجتين مئويتين نحن نواجه كارثة مناخية  لا يمكن الهروب منها.

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