الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

رفضوا تلقي لقاح كورونا.. إحالة آلاف الموظفين في نيويورك إلى إجازة غير مدفوعة

رفضوا تلقي لقاح كورونا.. إحالة آلاف الموظفين في نيويورك إلى إجازة غير مدفوعة
0

تواصل – وكالات:

قرر بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إحالة حوالي 9000 من عمال البلدية “لٱجازة غير مدفوعة الأجر” لرفضهم الامتثال لتفويض لقاح كوفيد-19 الذي بدأ سريانه اليوم الاثنين.

وأوضح دي بلاسيو في مؤتمر صحافي أن 9 من بين كل 10 عمال في المدينة حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس، مشيراً إلى أنه لم تحدث اضطرابات في خدمات المدينة نتيجة لنقص الموظفين، فنيويورك لديها أكثر من 300 ألف موظف في المدينة.

وتوجه دي بلاسيو بالشكر للعمال الذين حصلوا على اللقاح، وقال: “شكرا لكم لأنكم اخترتم فعل الشيء الصحيح”.

مواد ذات صلة

عنف مفرط.. تشاجر مع موظف بمحل تجاري فألقى عليه قنبلة مولوتوف (فيديو)

عنف مفرط.. تشاجر مع موظف بمحل تجاري فألقى عليه قنبلة مولوتوف (فيديو)

بعد شهر ونصف لم تظهر حالة «محصن » في توكلنا..  والصحة ترد

بعد شهر ونصف لم تظهر حالة «محصن » في توكلنا..  والصحة ترد

شاهد.. شاب يهاجم مطعماً في «نيويورك» بقنابل «مولوتوف»

شاهد.. شاب يهاجم مطعماً في «نيويورك» بقنابل «مولوتوف»

بعد تخفيف الإحترازات.. تعرف على موقف السفر بالهوية الوطنية

بعد تخفيف الإحترازات.. تعرف على موقف السفر بالهوية الوطنية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>