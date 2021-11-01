رفضوا تلقي لقاح كورونا.. إحالة آلاف الموظفين في نيويورك إلى إجازة غير مدفوعة

تواصل – وكالات:

قرر بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إحالة حوالي 9000 من عمال البلدية “لٱجازة غير مدفوعة الأجر” لرفضهم الامتثال لتفويض لقاح كوفيد-19 الذي بدأ سريانه اليوم الاثنين.

وأوضح دي بلاسيو في مؤتمر صحافي أن 9 من بين كل 10 عمال في المدينة حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس، مشيراً إلى أنه لم تحدث اضطرابات في خدمات المدينة نتيجة لنقص الموظفين، فنيويورك لديها أكثر من 300 ألف موظف في المدينة.

وتوجه دي بلاسيو بالشكر للعمال الذين حصلوا على اللقاح، وقال: “شكرا لكم لأنكم اخترتم فعل الشيء الصحيح”.