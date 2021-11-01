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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تصريح جديد عن استقالة «جورج قرداحي».. ماذا قال وزير البيئة اللبناني

تصريح جديد عن استقالة «جورج قرداحي».. ماذا قال وزير البيئة اللبناني
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تواصل- فريق التحرير:

لا تزال تداعيات التصريحات المسيئة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن المملكة مستمرة، والتي أدت إلى توتر في الشأن الداخلي اللبناني بين عدد من وزارء حكومة نجيب ميقاتي.

آخر تداعيات الأزمة ما صرح به وزير البيئة اللبناني ونقلته وسائل إعلام لبنانية بأن طرح استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أحد الخيارات وسيتم بحثها خلال اليومين القادمين.

يذكر أن وزير البيئة ناصر ياسين كان قد غرد أمس عبر حسابه قائلا: “لا تدار الأوطان بتغريدات “بطولية” وأوهام الانتصارات، بل بحكمة وتروي لمعالجة الكم الهائل من الأزمات، المزمن منها والمتجدد، وبحوار مع الأشقاء العرب لإعادة الثقة معهم”.

 

 

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