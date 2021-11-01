«النمر» يحذر مرضى القلب: استمرار «الكحة» خطر في هذه الحالة

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حذر د. خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة استمرار الكحة على مرضى القلب.

وقال النمر عبر حسابه في تويتر: “إن الكحة المتكرره كل ثانيتين لا تساعد المريض عند حدوث جلطة القلب بل تضره !!”

هذا وقد تؤثر أمراض القلب على أي من وظائف القلب وعلى أي من أجزاء القلب، ويعد مرض القلب الأكثر شيوعًا هو المتلازمة الإكليلية أو متلازمة الشريان التاجي (Coronary syndrome) بأشكالها المختلفة

ويوجد في القلب أربعة صمّامات كل واحد منها قد يُصاب بضرر ما فيحدث خلل في عمله، حيث تصنف الاضطرابات الأساسية في عمل صمامات القلب إلى مجموعتين:

1. تضيّق صمام القلب

أي عدم القدرة على ضخ الدم ونقله بين الأجزاء المختلفة في القلب، مما يتطلب مزيدًا من الضغط في ضخ الدم من أجل الوصول إلى المستوى الطبيعي الذي يضخه القلب.

2. توسّع صمام القلب

تدفق الدم يستمر حتى في الوقت الذي يفترض أن يمنع صمام القلب تدفق الدم تمامًا.