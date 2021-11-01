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مجدداً.. النفايات تجتاح لبنان وتبدأ من الضاحية الجنوبية (فيديو)

مجدداً.. النفايات تجتاح لبنان وتبدأ من الضاحية الجنوبية (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

عادت أزمة النفايات في لبنان إلى الواجهة مجدداً، والتي عانى منها اللبنانيون قبل سنوات.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، فقد تفاجأ المواطنون بعودة مشهد النفايات على الأوتوستراد في الضاحية الجنوبية، حيث تكدست النفايات أمام الحاويات، وإلى جانب الطريق.

يأتي هذا في الوقت الذي ينشغل فيه عدد من الوزراء في  الحكومة اللبنانية بالمكايدات السياسية، والتي كان آخرها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي أساء فيها للمملكة.

يذكر أن ملف النفايات يشغل بال اللبنانيين منذ عام 2015، ووصل ذروته في 2019، حيث تكدست أكوام النفايات في العاصمة اللبنانية بيروت، وباتت الحديث الأول حينها في لبنان.

كما انطلقت حملات واسعة تندد بتكدس النفايات، كان أشهرها حملة ” ريحتكم طلعت”، و” ريحتكم فاحت”.

 

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