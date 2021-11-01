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القبض على «يمني» ارتكب 19 جريمة نشل باستخدام دراجة نارية في مكة

القبض على «يمني» ارتكب 19 جريمة نشل باستخدام دراجة نارية في مكة
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تواصل- فريق التحرير:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر.

وأضاف أن المتهم، ارتكب (19) حادثة جنائية، تمثلت في نشل المارة باستخدام دراجة نارية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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