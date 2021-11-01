مشاهد مروعة.. يقطع رأس جاره ويتجول بها في الشارع بدولة عربية

تواصل- فريق التحرير

جريمة مروعة شهدتها محافظة الإسماعيلية المصرية، حيث أقدم شخص، على قطع رأس جاره، وتجول بها في الشارع الذي تمت فيه الجريمة، قبل ملاحقة من الأهالي له.

وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فقد شهدت منطقة شارع البحري بالمحافظة، حالة من الذهول والرعب بين المواطنين، حيث أقدم شاب على ذبح جاره، وقطع رأسه والتجول بها في الشوارع.

ونقلت الصحف المصرية عن أحد شهود العيان قوله : أنا كنت واقف في شارع طنطا، وأشاهد الراجل يمسك كيسا أسود فيه رأس الرجل وهو يجري بها”.

على الفور تحركت القيادات الأمنية بالمحافظة، إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابساتها والتحقيق فيما حدث.

وانتشر مقطع فيديو يوثق الواقعة، وقيام الرجل بحمل الرأس والسير بها مترجلا في أحد الشوارع.

كما يظهر عدد من الأهالي قد تجمعوا لملاحقة الجاني، الذي لاذ أمامهم بالفرار، ومعه رأس الضحية وفي يده الأخرى ساطور الذي نفذ به الجريمة.