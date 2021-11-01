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شاهد.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يواجه جورج قرداحي ويرد على «الحرب العبثية»

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تواصل- فريق التحرير: 

قرر الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، أن يخرج في فيديو على عدة أجزاء لمواجهة وزير الإعلام اللبناني، في مزاعمه التي ساقها خلال تصريحاته المسيئة لتحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة لدعم الشرعية في اليمن، بعد أن وصفها بـ”الحرب العبثية”.

وفي بداية الفيديو أكد الأمير عبدالرحمن، أن ما يطرحه هو رسالة من مواطن سعودي إلى لبنان، مشددًا على أنه لا يُمثل موقف الحكومة وليس له صفة اعتبارية حكومية ولكنه يتحدث كمواطن سعودي مهتم بالشأن العام.

وأوضح أنه قضى جزء من طفولته وتعليمه في لبنان ولذلك فإن لبنان عزيز على قلبه.

ورد على أسئلة مطروحة من الأشقاء اللبنانين منها، لماذا يتحمل الشعب اللبناني جريرة أخطاء الساسة اللبنانيين سيما أنه يوجد فئة لا تتفق مع الحكومات المؤخرة التي سيطر عليها حزب الله؟.

وأشار إلى أن الرد جاء في بيان وزارة الخارجية السعودية، الذي أكد أن المقيمين اللبنانين جزء من نسيج المجتمع ولهم كل المحبة والاحترام، مشيرًا أن المشكلة اللبنانية يمكن أن تحل عندما تأتي حكومة تعامل مواطنيها اللبنانيين كمواطنين وظيفتها البحث عن مصالحهم.

وأضاف في فيديو آخر أن تصريح “قرداحي” هو القطرة التي أفاضت كأس الصبر السعودي وليس هو سبب الأزمة، مؤكدًا أنه لولا هذه التصريحات ما كان جورج قرداحي وزيرًا في الحكومة الجديدة.

وواجه “قرداحي” بتصريحاته عما وصفها بـ”الحرب العبثية”، مؤكدًا أنه مصطلح يستخدمه من يحملون مشاعر سلبية تجاه المملكة، ورد بالأدلة وترتيب الأحداث عن الدافع الذي جعل المملكة تدعم الشرعية اليمنية ضد مليشيا الحوثي التي استولت على الأسحلة الثقيلة وهددت أمن المملكة ومواطنيها.

شاهد الفيديوهات:

 

 

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