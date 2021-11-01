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إشعار سكان مناطق أحياء جدة العشوائية تمهيداً لإزالتها

إشعار سكان مناطق أحياء جدة العشوائية تمهيداً لإزالتها
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت أمانة محافظة جدة بإخلاء الأحياء السكنية للمناطق العشوائية، في حي النزلة اليمانية، والقريات، إضافة إلى مدائن الفهد والثعالبة والمصفاة، تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة.

وكانت أمانة محافظة جدة قد شرعت، في وقت سابق، في أعمال إزالة العقارات في حيي غليل وبترومين جنوب جدة، ضمن مشروع تنظيم ومعالجة الأحياء العشوائية.

وأوضحت الأمانة، أن أعمال الإزالة بالمناطق العشوائية، تأتي ضمن الجهود المبذولة بهدف تطوير ومعالجة المخاطر التي تشكلها هذه المباني على السكان والبدء في أعمال تطوير وتخطيط الحي وتنظيمه بشكل حضاري.

وتابعت أمانة محافظة جدة، أن أعمال الإزالة تستهدف أيضا معالجة الأحياء العشوائية، والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق العامة.

 

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