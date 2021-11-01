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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بعد شهر ونصف لم تظهر حالة «محصن » في توكلنا..  والصحة ترد

بعد شهر ونصف لم تظهر حالة «محصن » في توكلنا..  والصحة ترد
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تواصل- فريق التحرير:

اشتكى أحد الأشخاص من عدم ظهور حالة “مُحصن” في تطبيق توكلنا رغم حصوله على جرعتين منذ شهر ونصف.

ووجه عبر حسابه على موقع “تويتر”، استفسارًا لوزارة الصحة، قائلًا :” أكثر من شهر ونص تم اعتماد جرعاتي وتواصلنا مع ٩٣٧ قبل ٦ أيام تقريبا قالو لنا مشكلتك انحلت ولكن بالواقع لم تحل ولم تظهر “محصن” حالتي في توكلنا وجميع أموري معطله بسبب تأخيرهم .. ما الحل ؟”.

فيما تفاعل مع الشكوى حساب “الصحة 937″، مؤكدًا أن شكواه محل اهتمامهم وسوف يتم حلها، مطالبًا “الشاكي” بالتواصل معهم عبر الرسائل الخاصة للحصول على المعلومات الكافية لحل مشكلته.

وقال حساب “الصحة” :” تأكد أخوي أن أي بلاغ وأي ملاحظة هي في محل اهتمامنا بمركز ( 937 ) فضلاً التواصل عبر الرسائل الخاصة” .

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