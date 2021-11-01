شاهد.. صورة «فضائية» تبرز روعة مدينة جدة

تواصل – فريق التحرير:

نشرت الجمعية الفلكية بجدة، صورة لمحافظة جدة من الفضاء والتي تعد ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية من حيث السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة.

وأوضحت الجمعية، عبر حسابها في “تويتر”، أن الصورة تم التقاطها من محطة الفضاء الدولية أثناء دورانها على ارتفاع 420 كيلومتر فوق البحر الأحمر أثناء مرور ليلي.

وأضافت “يعد مطار الملك عبد العزيز الدولي علامة بارزة باتجاه يسار الوسط”، موضحة أن الصورة تم التقاطها بتاريخ 9 يناير 2021م.