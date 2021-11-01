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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«أمانة الرياض»: 50 فرصة استثمارية متنوعة في عدد من الأنشطة

«أمانة الرياض»: 50 فرصة استثمارية متنوعة في عدد من الأنشطة
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تواصل – فريق التحرير:

طرحت أمانة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، 50 فرصة استثمارية متنوعة أمام الراغبين من المستثمرين في الاستفادة منها، ستسهم في تنمية اقتصاد الرياض.

وأضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الفرص الاستثمارية تشمل ما يلي:

4 حدائق

2 تجاري

1 مبنى مواقف متعدد الأدوار

1 محطة وقود

1 نادي اجتماعي لكبار السن

12 خرسانة جاهزة

1 منشأة تقديم غذاء

18 ورشة صناعية

10 صراف آلي

 

 

 

 

 

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