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قهوة سعرها 700 دولار في المجر.. الشرطة تتدخل

قهوة سعرها 700 دولار في المجر.. الشرطة تتدخل
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تواصل- وكالات:

فرض أصحاب نزل في بودابست (المجر) أسعار باهظة على السياح، ما دفع الشرطة لملاحقتهم.

وألقى المحققون القبض صاحبة حانة وابنها بعد أن طالب نادل يعمل بالحانة سائح ألماني بدفع ما يصل إلى 210 آلاف فورنت مجري (700 دولار ثمنا لفنجان من القهوة، وهددوه عندما رفض الدفع، وأكدت الشرطة أن صاحبة المطعم وابنها قيد الحجز حالياً وسيمثلا أمام قاضي التحقيق.

وأوضحت الشرطة أن السائح الألماني أفاد بأن النادل كان يقدم له باستمرار مشروبات لم يطلبها، وعندما رفض دفع المبلغ المرتفع، هددوه بالاتصال بالشرطة وتوجيه الاتهام له.

 

 

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