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«التأمينات» توضح طريقة وخطوات استخدام «خدمة تخصيص المستفيدين»

«التأمينات» توضح طريقة وخطوات استخدام «خدمة تخصيص المستفيدين»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إمكانية الاستفادة من خدمة تخصيص المستفيدين، وذلك لضمان استمرار صرف المستحقات والحفاظ على حقوق الفرد عبر تخصيص المستفيدين من المعاش التقاعدي.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها بتويتر، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيدين من ورثة المتقاعد المتوفي التقدم بطلب لتخصيص المستفيدين المستحقين لتسوية المعاش عبر بوابة التقاعد الرقمية وإدخال البيانات الأساسية.

وأشارت إلى أنه يتم التحقق من صحتها واستيفاء البيانات المتبقية عبر التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتتضمن خطوات الخدمة التالي:

1- تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

2- تحديد نوع العميل كـ”زائر”.

3- اختيار خدمة “تخصيص المستفيدين” من قائمة الطلبات.

4- إدخال البيانات المطلوبة.

5- النقر على “تقديم الطلب”.

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