5 خطوات لتصحيح الوضع المخالف لنظام مكافحة التستر

تواصل – فريق التحرير:
حددت وزارة التجارة، خطوات تصحيح الوضع المخالف لنظام مكافحة التستر.
وتضمنت الخطوات وفقا لإنفوجرافيك نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”:
1- تسجيل الدخول لـ (موقع الوزارة) والانتقال لبوابة النفاذ الوطني.
2- اختيار “تقديم طلب تصحيح” من الصفحة الرئيسية.
3- اختيار خيار التصحيح وإدخال البيانات الشخصية وبيانات المنشأة والأطراف المتضمنة.
4- مراجعة الطلب وإشعار المتقدم عند القبول المبدئي لاستكمال الإجراءات خلال 90 يومًا.
5- استيفاء المتطلبات واكتمال عملية التصحيح.
وشددت “التجارة” على ضرورة تقديم طلب التصحيح قبل 16 فبراير 2022م عبر فروع وموقع الوزارة.