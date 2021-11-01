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5 خطوات لتصحيح الوضع المخالف لنظام مكافحة التستر

5 خطوات لتصحيح الوضع المخالف لنظام مكافحة التستر
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التجارة، خطوات تصحيح الوضع المخالف لنظام مكافحة التستر.

وتضمنت الخطوات وفقا لإنفوجرافيك نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”:

1- تسجيل الدخول لـ (موقع الوزارة) والانتقال لبوابة النفاذ الوطني.

2- اختيار “تقديم طلب تصحيح” من الصفحة الرئيسية.

3- اختيار خيار التصحيح وإدخال البيانات الشخصية وبيانات المنشأة والأطراف المتضمنة.

4- مراجعة الطلب وإشعار المتقدم عند القبول المبدئي لاستكمال الإجراءات خلال 90 يومًا.

5- استيفاء المتطلبات واكتمال عملية التصحيح.

وشددت “التجارة” على ضرورة تقديم طلب التصحيح قبل 16 فبراير 2022م عبر فروع وموقع الوزارة.

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