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«الصحة» تحذر من مرض «الساد».. تعرّف على أعراضه وطرق العلاج

«الصحة» تحذر من مرض «الساد».. تعرّف على أعراضه وطرق العلاج
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تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة، على خطورة أحد أنواع أمراض العيون، وهو مرض الساد أو ما يُعرف بـ”الماء الأبيض”، مشيرة إلى أنه يعد المسبب الرئيسي للعمى في المملكة.

وأوضحت الوزارة، عبر بوابتها الإلكترونية، أن مرض الساد هو إعتام عدسة العين التي تكون شفافة في الحالة الطبيعية، ويحصل هذا التغيير بسبب التقدم في السن أو نتيجة لمرض أو إصابة بالعين،

أعراض مرض الساد

1- ازدواجية الرؤية
2- عدم القدرة على تحمل الضوء الساطع
3 – ضعف تدريجي في البصر دون ألم
4 -وجود غشاوة على العين
5- تغير لون بؤبؤ العين من الأسود الطبيعي إلى الرمادي أو الأبيض

عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بمرض الساد
1- التقدم بالعمر
2 -العامل الوراثي
3- التدخين
4- السكري
5- إصابة أو جراحة سابقة في العين

طرق العلاج من مرض الساد
-عملية جراحية بسيطة تجري في العيادات الخارجية وباستخدام تخدير موضعي
– قطرات تسكن الأعراض ولا تعالج المرض، وقد يسبب مرض الساد العمى إذا ترك من غير علاج.

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