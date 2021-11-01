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«المسند» يتوقع: «نوفمبر» هو الأكثر غزارة مطرية على المنطقة الغربية

«المسند» يتوقع: «نوفمبر» هو الأكثر غزارة مطرية على المنطقة الغربية
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تواصل – فريق التحرير:

قال أستاذ الطقس والمناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند، إنه وفقاً للاستقراء المناخي التاريخي فإن شهر نوفمبر يعد الأكثر أمطاراً في المنطقة الغربية، بينما في الوسطى يكون نوفمبر الثالث بعد أبريل ومارس.

من جهة أخرى، توقع المسند، أن تتشكل السحب اليوم الاثنين، والتي قد تكون ممطرة على أجزاء من: الجوف وشمالي الحدود الشمالية، وأجزاء متفرقة من منطقة مكة.

وأشار إلى أن أدنى درجات الحرارة الصغرى التي سجلت فجر اليوم كانت في أبها عند 11.1 درجة مئوية، في حين كانت أعلاها في عرفات عند 27.6 درجة مئوية، لافتًا إلى استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يومياً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة إلى غائمة جزئياً ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، جازان، الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

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