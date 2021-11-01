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القتل تعزيرا للمواطن «مكي آل عبيد».. والداخلية تكشف عن جرائمه

القتل تعزيرا للمواطن «مكي آل عبيد».. والداخلية تكشف عن جرائمه
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تواصل- واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية.

واستهلت الداخلية بيانها بقول الله تعالى: ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وحول تفاصيل الحكم أضافت أن مكي بن كاظم آل عبيد – سعودي الجنسية – أقدم بمشاركة أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على  استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن.

وأوضحت أنه ارتكب أيضا، عدداً من جرائم السرقة والسطو، وإتلاف ممتلكات عامة، وترويجه لحبوب الكبتاجون والحشيش المخدر وتعاطيهما، وارتباطه بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم.

وتابعت في بيانها : أنه بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه من فعل محرم شرعاً ونظاماً ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط، وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره,فقد تم الحكم بقتل الجاني المذكور تعزيراً.

وقد أيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني مكي بن كاظم آل عبيد، اليوم الإثنين وتاريخ 26 / 03 / 1443 هـ الموافق 01/ 11/ 2021م بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

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