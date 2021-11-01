الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ميقاتي: الحقيقة المرة «جورج قرداحي» أدخلنا في منزلق خطير

ميقاتي: الحقيقة المرة «جورج قرداحي» أدخلنا في منزلق خطير
0

تواصل- فريق التحرير

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي المسيئة للمملكة، تسببت في أزمة كبيرة للبلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ميقاتي قوله :” أنه ناشد جورج قرداحي رداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر، ولكن هذا لم يُترجم واقعياً، وعليه نحن أمام منزلق كبير”.

يأتي هذا في الوقت الذي يجري فيه ميقاتي، اتصالات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومع جهات عربية ودولية، محاولا إيجاد حل ينقذ حكومته.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ميقاتي مصرّ على استقالة قرداحي لأنها مفتاح الحل في الأزمة الحالية.

مواد ذات صلة

إعلامية لبنانية : جورج قرداحي «وزير الحوثي» والكرسي عنده أهم من لبنان

إعلامية لبنانية : جورج قرداحي «وزير الحوثي» والكرسي عنده أهم من لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية: لا حل للأزمة إلا باستقالة «جورج قرداحي»

رئيس الحكومة اللبنانية: لا حل للأزمة إلا باستقالة «جورج قرداحي»

قرار من «الحريري» سيفاجئ الجميع.. ماذا يعني ذلك لمليشيا حزب الله؟

قرار من «الحريري» سيفاجئ الجميع.. ماذا يعني ذلك لمليشيا حزب الله؟

تطور مفاجئ.. رئيس الحكومة اللبنانية يُكذّب تصريحات جورج قرداحي

تطور مفاجئ.. رئيس الحكومة اللبنانية يُكذّب تصريحات جورج قرداحي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>