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تعرف على أعلى 10 دول تسجيلاً لحالات الوفاة والإصابة بـ«كورونا»

تعرف على أعلى 10 دول تسجيلاً لحالات الوفاة والإصابة بـ«كورونا»
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تواصل – وكالات :

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن هناك ارتفاعاً بإجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 246.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة، بحسب روسيا اليوم.

ووفقاً للبيانات التي اصدرتها الجامعة، فقد جاء ترتيب الدول وفقاً لعدد الوفيات والإصابات بكورونا كالتالي :

1- الولايات المتحدة : عدد الوفيات 745.805 – عدد الإصابات 45.967.772

2- البرازيل : عدد الوفيات 607.824 – عدد الإصابات 21.810.855

3- الهند : عدد الوفيات 458.186 – عدد الإصابات 34.273.300

4- المكسيك : عدد الوفيات 288.276 – عدد الإصابات 3.805.765

5- روسيا : عدد الوفيات 234.194 – عدد الإصابات 8.377.984

6- البيرو : عدد الوفيات 200.246 – عدد الإصابات 2.201.796

7- إندونيسيا : عدد الوفيات 143.405 – عدد الإصابات 4.244.358

8- بريطانيا : عدد الوفيات 141.055 – عدد الإصابات 9.100.442

9- إيطاليا : عدد الوفيات 132.100 – عدد الإصابات 4.771.965

10 – كولومبيا : عدد الوفيات 127.281 – عدد الإصابات 5.002.387

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