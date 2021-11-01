حادث لطائرة تابعة للخطوط السعودية بمطار القاهرة.. إنزال جميع الركاب

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تعرضت إحدى طائرة الخطوط الجوية السعودية لحادث اصطدام بمطار القاهرة الدولي، مساء أمس.

وكانت طائرة الخطوط السعودية “رحلة رقم 312” المتجهة إلى الرياض، تستعد للإقلاع في رحلتها إلي مطار الملك خالد بالرياض، وفقاً لصحيفة “الأهرام” المصرية”.

وأثناء جرها للتوجه إلى ممر الإقلاع وعند توجيه الطائرة للابتعاد عن “كوبري تحميل الركاب” بواسطة جرار الخدمة الأرضية ارتطمت بأحد أعمدة الكاميرات الموجودة بمهبط المطار، ما تسبب في حدوث تلفيات بجناح الطائرة.

وقررت الشركة إنزال جميع الركاب إلى صالة الانتظار بمبنى 2 بمطار القاهرة، وتوفير طائرة بديلة لنقلهم إلى المملكة.