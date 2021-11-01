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«الصحة» تعلن تقديم خدمة جديدة عبر تطبيق «صحتي»

«الصحة» تعلن تقديم خدمة جديدة عبر تطبيق «صحتي»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، إتاحة خدمة الاستشارات الطبية عبر تطبيق «صحتي» ضمن تيسيرات الوزارة للمرضى والمراجعين.

وأوضح حساب الوزارة الرسمي على “تويتر” أن خدمة الاستشارات الطبية أصبحت متاحة عبر تطبيق “صحتي” بكل يُسر، وذلك تسهيلًا للمستفيدين في التواصل المباشر مع الطبيب دون الحاجة للحضور إلى العيادة، واختصارا لطريقهم.

يذكر أن تطبيق “صحتي” يقدم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويوفر العديد من الخدمات مثل: فحوصات فيروس “كورونا”، وحجز المواعيد، والبحث عن الدواء، والاطلاع على قائمة الأدوية، والإجازات المرضية، والوصفة الإلكترونية، والوقاية ومكافحة العدوى، وخدمة التابعين، والمؤشرات الحيوية، والفحص المدرسي.

 

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