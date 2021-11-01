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نهاية الاحتفال بالهالوين.. «حرق وطعن وقفز» من قطار في طوكيو

نهاية الاحتفال بالهالوين.. «حرق وطعن وقفز» من قطار في طوكيو
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تواصل- فريق التحرير

انتهت احتفالات الهالوين في اليابان بطريقة مروعة، حيث أقدم شخص على طعن عدد من الركاب في عربة بقطار الأنفاق في العاصمة طوكيو.

وكانت مقاطع فيديو قد أظهرت بعض الركاب، وهم يقفزون من نوافذ القطار بينما تشتعل النيران في إحدى العربات.

وأصيب 17 شخصا على الأقل، جراء هجوم بسلاح أبيض، وإحراق متعمد، في محطة لقطار الأنفاق.

الهجوم وقع في إحدى المحطات بضواحي طوكيو، حيث  نشرت مقاطع مصورة، توضح حالة الهلع الذي أصاب عشرات الركاب وهم يهرعون خارج المحطة.

وبحسب ما تم نقله عن أحد شهود العيان فإن المتهم كان يرتدي زيا، باللونين البرتقالي، والأخضر، يشبه ملابس شخصية الجوكر.

وقام المهاجم برش مادة غير ملونة من رشاش الرذاذ، حول العربة قبل أن يشعل فيها النيران، بحسب رواية شهود العيان.

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