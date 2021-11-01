وظائف شاغرة لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وبيّنت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل خدمات البنية التحتية/ صيانة الطرق.

– محلل خدمات البنية التحتية/ نظافة المدن.

– محلل الطرح وعلاقات الموردين.

– محلل إدارة التغيير وعلاقات العملاء.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) .