ألمانيا توجه ضربة لمليشيا حزب الله اللبناني

تواصل- فريق التحرير

قررت الحكومة الألمانية حظر 3 جمعيات متهمة بالتبرع لميليشيا حزب الله اللبناني.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت حظر 3 جمعيات متهمة بتمويل مليشيا حزب الله اللبناني.

وأضافت أن هذه الجمعيات تعتبر تنظيمات هياكل بديلة، لمشروع “اليتيم” المحظور في ألمانيا منذ 2014، والتي أعيد لاحقا بتسميتها بألوان الأيتام.

وأوضحت الداخلية الألمانية أن هذه الجمعيات تقوم بجمع الأموال لصالح مؤسسة الشهيد، منوهة أنها تذهب لأسر قتلى مليشيا حزب الله.

يذكر أن ألمانيا كانت قد حظرت في أبريل 2020 حزب الله اللبناني بشكل كامل على أراضيها.