الخرج.. بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية

تواصل – واس:

أعلن معهد الصناعات الغذائية بالخرج بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الثاني عبر الرابط https://a.fip.edu.sa ، التي تؤهل الشباب للعمل بقطاع صناعة الغذاء في تخصصات تقنية الإنتاج الغذائي، وصيانة معدات الإنتاج، وتقنيات المزارع، والمحاسبة التقنية.

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودياً، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول، وسيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على عدة مزايا ومنها التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي، ومكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب، وتوفير السكن والمواصلات للمتدربين، ويحصل الخريج على راتب شهري من 5500 – 7300 ريال.

يذكر أن معهد الصناعات الغذائية، يُعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة المراعي، وبدعم صندوق الموارد البشرية “هدف”.