رئيس الحكومة اللبنانية: لا حل للأزمة إلا باستقالة «جورج قرداحي»

تواصل – فريق التحرير

يبحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن حل، لأجل إنقاذ حكومته، التي صارت في ورطة بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، المسيئة لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن ميقاتي يجري اتصالات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومع جهات عربية ودولية، محاولا إيجاد حل ينقذ حكومته.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ميقاتي مصرّ على استقالة قرداحي لأنها مفتاح الحل في الأزمة الحالية.

يأتي هذا في ظل تخوفات من إسقاط حكومة ميقاتي بسبب أزمة قرداحي، لأن سقوط حكومته يعني دخول لبنان أتون نفق من الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي، والذي يحتاج معه إلى دعم عربي ودولي كبير للخروج منه، ودائما تكون المملكة على رأس الدعم للشعب اللبناني.