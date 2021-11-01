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«الحصيني» يتوقع حالة المناخ خلال نوفمبر: أمطار متوسطة وأجواء باردة ليلاً

«الحصيني» يتوقع حالة المناخ خلال نوفمبر: أمطار متوسطة وأجواء باردة ليلاً
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خصائص شهر نوفمبر المناخية، والذي بدأ اليوم الإثنين.

وتضمنت توقعات خبير الطقس أن يغلب على شهر نوفمبر الاعتدال في الحرارة نهارا، ويكون أوسطه اللطافة، وآخره البرودة، متوقعا هطول أمطار متوسطة.

وأوضح أن شهر نوفمبر هو من أشهر الخريف، ومن أيام الوسم، ويعتبر من الأشهر الممطرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، جازان، الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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