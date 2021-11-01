بينها البقدونس.. مواد غذائية ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم

تواصل – وكالات :

حذر اختصاصي المناعة الروسي، الدكتور أندريه بروديوس، من مواد غذائية ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم.

وقال بروديوس خلال برنامج بـ “القناة الأولى” الروسية، أن المسنين المعانين من مرض توسع الأوردة، والأشخاص المعانين من أمراض القلب والأوعية الدموية، والذين يمارسون أسلوب حياة خامل، يزداد لديهم احتمال الإصابة بتجلطات الدم.

وأشار إلى أن الأشخاص من مجموعات الخطر هذه يجب أن يتجنبوا تناول المواد الغذائية التي تضم كمية كبيرة من فيتامين K الذي يرفع تخثر الدم، الأمر الذي يمكن أن يسبب تجلط الدم.

وأوضح وفقاً لـ”روسيا اليوم”، أن هناك 3 مواد غذائية رئيسية تضم كمية كبيرة من فيتامين K وهي البقدونس والسبانخ والريحان، مشيراً إلى أن 100 غرام من البقدونس تحتوي على 20 جرعة يومية من فيتامين K، أما هذه الكمية من الريحان والسبانخ فتحتوي بدورها على 7 جرعات يومية و6 جرعات”.