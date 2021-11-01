تقدر بعشرات مليارات الدولارات.. العراق تتطلع لإبرام عقود نفطية مع المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تتطلع وزارة النفط العراقية إلى توقيع عقود في مجال الاستثمار النفطي مع المملكة.

ونقلت صحيفة “الصباح” العراقية عن وزير النفط إحسان عبد الجبار، أن العراق تعتزم توقيع عقود مع المملكة، تقدر بعشرات مليارات الدولارات.

وبحسب الصحيفة فإن العراق تسعى لتوقيع عقود للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية.

وأوضحت أنه يتم التفاوض مع شركة أرامكو، لإدخالها كشريك في عقود استكشاف واستثمار الغاز الحر في حقول جديدة بالصحراء.

كما نوهت أن العراق يكثف مفاوضاته مع شركة أكوا باور بالمملكة، وذلك لبناء محطات لتحلية المياه والطاقة النظيفة.