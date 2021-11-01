قرار من «الحريري» سيفاجئ الجميع.. ماذا يعني ذلك لمليشيا حزب الله؟

تواصل- فريق التحرير:

تتوالى وتيرة الأحداث في لبنان بطريقة سريعة، عقب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للمملكة.

الأحداث الأخيرة ألقت بظلالها على “تيار المستقبل”، خاصة قبل أشهر من الانتخابات النيابية، حيث يعتزم الرئيس سعد الحريري عدم خوض الانتخابات.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، فقد تسربت معلومات عن لقاءات من الحريري مع بعض أفراد عائلته المقربين له، بأنه لن يخوض الانتخابات المقبلة.

وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة من الحريري منذ عام 2005، لأنها تعني الخروج من السلطة، في حين ذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه لم يتم التأكد من صحة قرار الحريري النهائي.

ونوهت أنه في الفترة المقبلة سيكون للحريري مواقف تصعيدية ضد مليشيا حزب الله، منوهة أنه لم يعد لديه حساب لموقع في السلطة وسيعتبر نفسه في موقع المعارضة اللبنانية.

وكان الحريري قد كتب على حسابه عقب تصريحات جورج قرداحي المسيئة للمملكة أنه عندما تصل العلاقات بين لبنان المملكة وسائر دول الخليج العربي إلى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالأفكار المنتفخة، فهذا يعني بالتأكيد أننا بتنا كلبنانيين نعيش فعلاً في جهنم.

وأضاف الحريري أن سياسات رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قررت أن تقود لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه.