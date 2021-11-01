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عقوبة تعزيرية بحق ناشر رقم جوال صديقه عبر مواقع التواصل

عقوبة تعزيرية بحق ناشر رقم جوال صديقه عبر مواقع التواصل
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تواصل- فريق التحرير:

قضت محكمة بعقوبة تعزيرية على أحد الأشخاص، بسبب قيامه بنشر هاتف زميله في العمل على وسائل التواصل محاولًا الانتقام منه بسبب خلافات في العمل، وقذفه بألفاظ خادشة بمدلولات لا أخلاقية (قذف بما دون الزنا).

وقضت المحكمة- حسب صحيفة الوطن- بحبس المدعي عليه بالسجن 8 أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه بسبب هذه القضية، ومصادرة جواله الموصوف في الدعوى، وأخذ التعهد عليه بعدم العودة للفعل وعدم إقامة حد القذف لعدم مطالبة المجني عليه به.

وحسب الصحيفة فإن تفاصيل القضية، تدور حول قيام المدعي بتقديم شكوى على زميله مفادها أن المدعى عليه قام بنشر رقمه وقذفه بألفاظ خادشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعند توجيه الاتهام له لم ينكر وأقرّ أنه قام بهذا الفعل (نشر الرقم- قذفه بألفاظ خادشة) في (WhatsApp – Twitter) إثر خلاف بينهما في العمل، وأفاد بأنه نادم على ما فعل وبادر بالاعتذار لزميله.

وبناء على ما تقدم، ولأن الإقرار حجة على صاحبه، وكذلك لأن حد القذف خاص بالأفراد ولم يقم المجني عليه بالمطالبة به حتى الآن، ولما ظهر من صدق المدعى عليه في قول الحقيقة وعدم المراوغة وهذا دليل على التوبة ولخلو سجله من السوابق، قرر القاضي بالحكم عليه تعزيريا بالعقوبة السابق ذكرها.

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