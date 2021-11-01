مجزرة في مأرب.. «باليستي حوثي» يستهدف مسجداً ويوقع 13 مدنياً بين قتيل وجريح

تواصل – فريق التحرير:

تسبب صاروخ باليستي حوثي في مجزرة مروعة، مساء أمس الأحد، حيث استهدف منطقة العمود السكنية بمديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.

وأوضحت مصادر إعلامية، وفقا لقناة “الحدث”، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت بصاروخ باليستي، مسجداً تابعا لمركز السلفيين في قرية العمود الآهلة بالسكان بمديرية الجوبة.

الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط أكثر من 13 مدنياً بين قتيل وجريح، أغلبهم طلاب علم كانوا نائمين داخل المسجد.

وتابعت المصادر، أن مواطنين لازالوا يقومون بالبحث عن الضحايا تحت الأنقاض، وان هذه الحصيلة هي لمن تم انتشالهم حتى الآن فقط.