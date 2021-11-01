السودان.. «البرهان» يأمر بإعادة القبض على قيادات نظام «البشير» المفرج عنهم

تواصل- فريق التحرير:

أفادت مصادر في قيادة الجيش السوداني ، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا بإعفاء 7 من كبار وكلاء النيابة العامة في السودان.

وأضاف المصادر- حسب وسائل إعلام محلية- أن البرهان وجه بإعادة القبض على كل من أفرج عنهم النائب العام المقال مبارك محمود .

وكان من بين المفرج عنهم بقرار من لجنة إزالة التمكين، رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني المنحل إبراهيم غندور، والمتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة اللواء الشاذلي المادح.

كما تم إطلاق سراح رئيس حزب دولة القانون والعدالة محمد علي الجزولي، واللواء محمد حامد تبيدي مدير الإعلام بجهاز أمن البشير سابقا.

وبعد ساعات من هذا الخبر، قالت وكالة الأنباء الرسمية “سونا”، إن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قرر إقالة النائب العام مبارك محمود من منصبه.