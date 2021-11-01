الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تطور مفاجئ.. رئيس الحكومة اللبنانية يُكذّب تصريحات جورج قرداحي

تطور مفاجئ.. رئيس الحكومة اللبنانية يُكذّب تصريحات جورج قرداحي
0

تواصل- فريق التحرير:

في تطور مفاجئ يكشف مدى التخبط في التصريحات التي تخرج من الحكومة اللبنانية، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، بيانًا ينفي فيه تصريحات نُسبت إلى وزير الإعلام جورج قرداحي، بعد ساعات طويلة من نشرها في جميع وسائل الإعلام.

وكانت قناة “الجديد” اللبنانية، نشرت تصريحات منقولة عن وزير الإعلام جورج قرداحي في اتصال مع رئيس الحكومة “ميقاتي”، قال فيها إنه “لن يستقيل وأن الحكومة باقية”، فيما أكد المكتب للقناة- مرة أخرى- أنه “لم يجر أي اتصال في هذا الصدد” بين الطرفين.

وكانت القناة أفادت بأنها علمت أنه في آخر اتصال جرى بين الطرفين، قال قرداحي لميقاتي: “لا أنا سأستقيل ولا حكومتك ستطير”، وأضافت أن قرداحي سأل ميقاتي: “هل تضمن أن حكومتك ستبقى على حالها إذا قدمت استقالتي؟”.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية قد أعلن أن نجيب ميقاتي طلب من الوزير قرداحي “تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية”.

ورأى نشطاء أن هذا النفي قد يسبق إعلان الحكومة تراجع “قرداحي” وتقدمه باستقالته رسميا لاحتواء الأزمة الدبلوماسية الأكبر في تاريخ لبنان، والتي تنذر بقطيعة مع دول الخليج.

مواد ذات صلة

الخارجية اللبنانية: الأزمة مع المملكة أصبحت أكبر من لبنان

الخارجية اللبنانية: الأزمة مع المملكة أصبحت أكبر من لبنان

الخارجية اللبنانية: إجراءات تفضي لتخطي الأزمة مع المملكة

الخارجية اللبنانية: إجراءات تفضي لتخطي الأزمة مع المملكة

«المالية»: المملكة من أوائل الدول التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة

«المالية»: المملكة من أوائل الدول التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة

فيصل بن فرحان يعلن قرار المملكة تجاه لبنان

فيصل بن فرحان يعلن قرار المملكة تجاه لبنان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>