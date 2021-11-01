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لا تُكثر منها في هذا العمر.. 3 أطعمة شائعة تزيد خطر الإصابة بالجلطة

لا تُكثر منها في هذا العمر.. 3 أطعمة شائعة تزيد خطر الإصابة بالجلطة
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تواصل- وكالات:

على الرغم من الفوائد التي يمكن أن يكتسبها الجسم من أطعمة يُنصح بها في  حالات معينة، إلا أن هذه الأطعمة لا تناسب كل الأعمار، حيث يمكن أن تؤدي إلى نتائج خطرة.

وحسب الطبيب الروسي أندريه بروديوس، اختصاصي المناعة، فإن هناك مواد غذائية يمكنها أن تؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بتجلطات الدم.

وكشف الطبيب الروسي أن الأغذية التي تحتوي على فيتامين K تتسبب في تجلط الدم.

وأوضح  أن هذا الاحتمال يزداد لدى المسنين الذي يعانون من توسع الأوردة، وكذلك الأشخاص الذي يعانون من أمراض في القلب أو الأوعية الدموية، أو هؤلاء الأشخاص الذين يتبعون أسلوب حياة غير صحي.

وحدد الطبيب 3 أنواع من المواد الغذائية التي تحتوي على فيتامين K بكمية كبيرة وهي:

1- البقدونس، 100 غرام من البقدونس تحتوي على 20 جرعة يومية من فيتامين K.

2- السبانخ، 100 غرام منها يحتوي على 6 جرعات يومية من فيتامين k.

3- الريحان، تحتوي 100 غرام من الريحان على 7 جرعات يومية من فيتامين K.

والجلطة الدموية عبارة عن “تكتل من الخلايا الدموية، تغيرت في هيئتها من الشكل السائل الطبيعي إلى قوام أكثر صلابة”، بحسب موقع “webteb” .

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