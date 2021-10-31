السفارة في جنوب إفريقيا تعلن غلق أبوابها الاثنين.. لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

نوهت سفارة المملكة في جنوب إفريقيا إلى أنه سيتم إغلاق أبواب السفارة يوم الاثنين، الموافق أول نوفمبر.

وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي في تويتر”: “تود السفارة التنويه بأنها ستغلق أبوابها يوم الاثنين الموافق ٠١ نوفمبر ٢٠٢١م، بمناسبة إجازة رسمية في جمهورية جنوب إفريقيا”.

وأضافت السفارة أنها ستستأنف أعمالها السفارة أعمالها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢، ويمكن في الحالات الطارئة الاتصال على هاتف شؤون السعوديين رقم (0027710000017).