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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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السفارة في جنوب إفريقيا تعلن غلق أبوابها الاثنين.. لهذا السبب

السفارة في جنوب إفريقيا تعلن غلق أبوابها الاثنين.. لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

نوهت سفارة المملكة في جنوب إفريقيا إلى أنه سيتم إغلاق أبواب السفارة يوم الاثنين، الموافق أول نوفمبر.

وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي في تويتر”: “تود السفارة التنويه بأنها ستغلق أبوابها يوم الاثنين الموافق ٠١ نوفمبر ٢٠٢١م، بمناسبة إجازة رسمية في جمهورية جنوب إفريقيا”.

وأضافت السفارة أنها ستستأنف أعمالها السفارة أعمالها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢، ويمكن في الحالات الطارئة الاتصال على هاتف شؤون السعوديين رقم (0027710000017).

 

 

 

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