السفارة في جنوب إفريقيا تعلن غلق أبوابها الاثنين.. لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:
نوهت سفارة المملكة في جنوب إفريقيا إلى أنه سيتم إغلاق أبواب السفارة يوم الاثنين، الموافق أول نوفمبر.
وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي في تويتر”: “تود السفارة التنويه بأنها ستغلق أبوابها يوم الاثنين الموافق ٠١ نوفمبر ٢٠٢١م، بمناسبة إجازة رسمية في جمهورية جنوب إفريقيا”.
وأضافت السفارة أنها ستستأنف أعمالها السفارة أعمالها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢، ويمكن في الحالات الطارئة الاتصال على هاتف شؤون السعوديين رقم (0027710000017).
تود السفارة التنويه بأنها ستغلق ابوابها يوم الأثنين الموافق ٠١ نوفمبر ٢٠٢١م، بمناسبة اجازة رسمية في جمهورية جنوب افريقيا ، على أن تستأنف السفارة أعمالها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢، ويمكن في الحالات الطارئة الاتصال على هاتف شؤون السعوديين رقم (0027710000017)
— Saudi Embassy in South Africa (@KSAembassyza)October 31, 2021