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طقس الاثنين.. سماء غائمة وسحب ممطرة ورياح نشطة على 8 منطق

طقس الاثنين.. سماء غائمة وسحب ممطرة ورياح نشطة على 8 منطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، سماء غائمة إلى غائمة جزئياً ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، جازان، الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج الى متوسط .

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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