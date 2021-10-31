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هل سيتم خفض «القيمة المضافة» قريباً؟ .. وزير المالية يجيب

هل سيتم خفض «القيمة المضافة» قريباً؟ .. وزير المالية يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير المالية، محمد الجدعان، مساء أمس الأحد، إن ضريبة القيمة المضافة لن تخفض قريباً، موضحا أن الهدف من ضريبة القيمة المضافة كما قال ولي العهد التعامل مع آثار الجائحة.

وأضاف الجدعان، وفقا لقناة “الشرق”، أنه لن يتم النظر في الضريبة قبل أن تتحسن المالية العامة بعد عدة سنوات.

وتابع وزير المالية أن إقرار مجموعة العشرين ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات سيساعد في جذب شركات إلى السعودية، على اعتبار أن جميع الدول لديها نفس المزايا الضريبية وهناك عدالة أكبر، موضحا أن الإيرادات غير النفطية التي نمت مؤخراً متنوعة، منها عوائد استثماراتنا في البنك المركزي والضرائب والزكاة، وعوائد فتح الاقتصاد للاستثمار الأجنبي.

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